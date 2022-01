Risolto il guasto tecnico che ha provocato disagi a Lugano

Aggiornato alle 17.30 – Un guasto tecnico all’impianto ferroviario sta causando ritardi e possibili soppressioni dei treni a Lugano. Attualmente il traffico ferroviario è interrotto da nord verso Lugano e da Lugano verso nord. I passeggeri dovranno munirsi quindi di tanta pazienza soprattutto perché, secondo quanto comunicato dalle Ferrovie federali svizzere, la durata del disservizio è indefinita. Messi in campo 8 bus sostitutivi: sei in autostrada (da Lugano a Giubiasco e ritorno) e due sulla vecchia linea del Ceneri (da Lugano a Taverne e ritorno). Ulteriori informazioni saranno comunicate dalle FFS non appena possibile.