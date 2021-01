A sedici anni i da un primo tentativo fallito, Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio vogliono riprovare a unirsi tramite un’aggregazione. Poco prima di Natale i cinque Comuni hanno detto sì alla sollecitazione della Sezione enti locali (SEL) di aderire al progetto. Incassato il sì di tutti gli interessati, il prossimo passo - seguendo l’iter classico - spetta al Consiglio di Stato e sarà quello di istituire una Commissione di studio formata da rappresentanti delegati dai singoli Comuni.

Cos’è cambiato

Rispolverando i documenti governativi del 2004 si apprende che in votazione consultiva avevano detto sì in maniera convinta i due Comuni in maggiore difficoltà finanziaria (Bedigliora e Miglieglia) e no in maniera altrettanto convinta i due Comuni con le finanze più sane (Astano e Novaggio)....