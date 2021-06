Gli occhi puntati sulla partita degli Europei, un sabato sera tipicamente estivo da passare in compagnia degli amici al lido di Bissone. Una serata che si è svolta in allegria sino alla mezzanotte. All’esterno della struttura balneare, però, è dovuta intervenire in forze della polizia. Il motivo? Un gruppo di ragazzi, sulla via pubblica, ha cominciato a far andare le mani. Sino al punto che si è dovuti arrivare all’intervento di polizia, arrivata sul posto in forze: con più di una decina di agenti. Ad avere la peggio è stato un uomo che si è trovato con un dente rotto, una maglietta strappata e un sacco di calci e pugni presi. «Per fortuna era di corporatura robusta – ci confida una persona che ha assistito ai fatti -, perché dalle botte che ha preso poteva finire veramente male».

Stando a quanto abbiamo potuto appurare il gruppo – composto da almeno una decina di persone molto giovani, tra i quali anche alcuni minorenni – da qualche settimana crea qualche grattacapo. «È il terzo weekend di fila che rompono i bagni pubblici» ci spiega il gerente del bar del Lido Andrea Vassalli. Gerente che si rammarica, perché all’interno del Lido la serata «era proprio bella: molte persone stavano guardando la partita in allegria». All’esterno, invece, il clima si è ben presto fatto teso sino, appunto, ad arrivare alle botte. «Sono personaggi conosciuti – spiega il nostro interlocutore -. Già in passato hanno creato disordine. Per questo motivo, visti i comportamenti già verificatisi nelle scorse settimane, la sicurezza presente all’accesso del Lido non li ha fatti entrare».

Presi tra le vie del paese

Una volta chiamate le forze dell’ordine, chi ha partecipato alla rissa ha tentato di fuggire e nascondersi per le vie del paese. A quel punto, la polizia giunta in gran numero ha cominciato a setacciare tutte le strade. Gran parte dei ragazzi sono stati presi e condotti all’interno dello spogliatoio del Lido. Questo per raccogliere tutti i loro dati prima di lasciarli andare.

Resta il rammarico di una bella serata macchiata da un gruppo di facinorosi. «Spiace che all’esterno della nostra struttura sia successa una cosa simile – sottolinea ancora Andrea Vassalli, che da due anni gestisce il lido –. Noi non li abbiamo fatti entrare perché hanno già fatto casini altre settimane. La nostra struttura sta riscuotendo un buon successo, l’ambiente è davvero bello e non vogliamo che il tutto venga rovinato da queste persone».

©CdT.ch - Riproduzione riservata