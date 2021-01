«Cosa mangiamo oggi a pranzo?». È la domanda che un po’ tutti ci facciamo in questi giorni. Con i ristoranti chiusi a causa delle misure decise dal Consiglio federale, sul tavolo restano due opzioni: la famosa «schiscetta», oppure l’asporto. A Lugano ieri, come ogni mezzogiorno, erano in molti per le vie del centro con un panino in mano, o con qualche sacchetto contenente il pranzo. Tra le persone in fila da Gabbani, abbiamo incontrato Francesco, dipendente di un ufficio della Città, in attesa di mangiare un trancio di pizza: «Con i ristoranti chiusi ci si arrangia come si può. Vengo qui, altre volte passo a prendere qualcosa alla Migros». La parola d’ordine, conferma, è cercare di variare. «Alterno i piatti caldi ai panini. Alcune volte torno in ufficio, altrimenti cerco di fare un giro in...