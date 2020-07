(Aggiornato alle 9.55) - Nella notte, attorno alla 1.45, è stato lanciato l’allarme per una persona scomparsa nel Ceresio, di fronte a Morcote, mentre stava facendo il bagno. La Polizia cantonale ha confermato questa mattina che, verso le 23.30, un 65.enne cittadino germanico domiciliato nel Mendrisiotto è annegato. Dopo aver cenato in un grotto di Caprino, l’uomo, in compagnia di un conoscente, ha deciso di rientrare con la sua imbarcazione a Caslano. Giunti in zona Hotel Diamond, a circa 500 metri dalla riva, hanno effettuato una pausa. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 65.enne si è tuffato nel lago per poi non più riemergere. Dopodiché l’amico ha raggiunto Morcote, allarmando i soccorsi e facendo scattare le ricerche, che hanno visto in attività agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano e della Polizia di Mendrisio nonché la Rega. Il corpo del 65.enne è stato rinvenuto questa mattina, poco prima delle 7, in territorio di Brusino Arsizio.