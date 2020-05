È uscito illeso dal sinistro, il conducente di una BMW immatricolata in Ticino protagonista di un rocambolesco incidente avvenuto verso le ore 20 in prossimità della rotonda di via Bioggio a Breganzona. Per motivi da stabilire lo sventurato, che circolava sulla strada principale, ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato uscendo di strada a terminando la sua corsa rivolta sul tetto a lato della bretella autostradale. Come detto nessuno ha riportato ferite nell’incidente. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.