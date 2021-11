Vedere i ripidi versanti verdi del monte Brè che si tuffano nel Ceresio è un piacere per gli occhi, ma questo dipinto della natura ha il suo prezzo. Un prezzo geologico: il rischio costante che cadano dei sassi. È per questo che il Municipio di Lugano è pronto ad investire 1,9 milioni per la messa in sicurezza di due pendii in particolare: uno a Castagnola, in zona ponte del Diavolo, e uno sul sentiero degli ulivi, vicino al Sasso di Gandria.

Galleria da prolungare

Cominciamo dal sentiero di Gandria, teatro negli ultimi due anni di vari episodi. Nel settembre del 2019 un metro cubo di materiale composto da sassi, legname e terra si era distaccato da un’altezza di circa venti metri raggiungendo la via pedonale. L’anno successivo, a maggio, un distacco di 50 kg di roccia, per poco, non ne innescava...