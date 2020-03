La City Carburoil è presente in Ticino da quasi 70 anni e negli ultimi 20 si è trasformata per adattarsi ai cambiamenti del mercato. In particolare, la City si è resa sempre più indipendente dal ramo petrolifero sviluppando la propria attività nel settore dei punti vendita e della ristorazione. Grazie a questo nuovo orientamento è ora in grado di affrontare con ottimismo le future sfide nel campo energetico. In questa direzione va anche la decisione di eliminare i propri depositi di idrocarburi di Rivera e Bironico entro fine del 2021.