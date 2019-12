Resta in carcere la 28.enne luganese arrestata con l’accusa di incendio intenzionale per aver appiccato le fiamme, sabato mattina, in un bagno al primo piano della pensione La Santa di Viganello. Il giudice dei provvedimenti di coercitivi ha confermato stasera la carcerazione preventiva. Stando a nostre informazioni, andrà valutata l’imputabilità della giovane che soffre di alcuni disturbi. L’avvocata della donna - da noi interpellata - ha preferito non aggiungere altro per evitare di compromettere la situazione, già molto fragile, della sua assistita. Come anticipato, la pensione non riaprirà e gli ospiti sono stati ricollocati.