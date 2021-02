A prendere la decisione, sono stati i vertici della SSR, ossia il presidente del Consiglio di Amministrazione Jean Michel Cina e il direttore generale Gilles Marchand. Il dossier gli viene ritirato in particolare a causa di due tweet pubblicati ad aprile dal direttore uscente come risposte ad altri utenti su argomenti di natura sessuale: si tratterebbe in particolare di battute sopra le righe, ritenute non consone al ruolo e all’immagine del direttore della RSI. Queste, comunque, non rappresentano né di molestie né di commenti sessisti.