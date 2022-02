La polizia cantonale coglie l'occasione per ricordare i principali consigli contro questa tipologia di furti:

- assicurate ogni volta la vostra bicicletta con un meccanismo di chiusura di qualità, incatenandola inoltre a una rastrelliera o a una costruzione fissa;

- se possibile, lasciatela in un luogo sorvegliato o in un locale che può essere chiuso a chiave;

- rimuovete (o fissate) qualsiasi accessorio costoso;

- quando comprate un lucchetto per bicicletta cercate la qualità e non (solo) il prezzo. Prendete in considerazione anche le nuove possibilità tecniche come la localizzazione GPS;

- se parcheggiate la bicicletta nei locali o nel cortile, assicuratevi che i cancelli del giardino e gli ingressi di casa siano ben chiusi per rendere difficile l'accesso ai ladri;

- annotate il numero di telaio, la marca e il colore (conservando una fotografia della bicicletta);

- potete anche personalizzare la vostra «due ruote» con dei segni distintivi rendendola così meno attraente per i criminali e più facile da ritrovare;

- conservate la fattura originale per poterla consegnare, in caso di furto, alla polizia.