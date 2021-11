Uno studio della Banca cantonale di Zurigo conferma - ed è notizia di martedì - che Lugano è la seconda città svizzera più rumorosa dopo Ginevra. Un alloggio su cinque è esposto a un rumore di oltre 60 decibel, simile dunque a quello provocato da un tosaerba a una distanza di 10 metri e che dunque viene percepito anche tenendo le finestre chiuse. È un tema, quello del rumore in città, che avevamo trattato nell’edizione del 28 settembre. Rilevatore alla mano avevamo effettuato misurazioni in diversi punti di Lugano, imbattendoci in picchi di rumore - spesso causati da motociclette di piccola cilindrata - che sfioravano i 100 decibel, a metà dunque tra il rumore generato da una fresatrice e l’impianto audio di una discoteca.

