Dopo 23 anni alla guida della Società dei commercianti di Lugano, Paolo Poretti ha lasciato la carica di presidente. Al suo posto è stato eletto, stasera nel corso dell’assemblea al Canvetto Luganese, il consigliere comunale PLR Rupen Nacaroglu. Classe 1976, Nacaroglu è avvocato, produttore di bevande, esercente ed organizzatore di eventi. Tra i suoi obiettivi c’è l’aumento dei soci: «Vorrei che dell’associazione facessero parte anche i commercianti della nuova generazione, quelli più giovani che non hanno mai sentito la necessità di essere parte di una realtà associativa che li rappresenti». Necessario, secondo lui, «un cambio d’immagine, una spinta nuova nel marketing e un approccio più moderno nella comunicazione». Prima di chiudere, il 44.enne ha spiegato di essere consapevole che c’è chi si è chiesto come mai non sia un commerciante, inteso come il proprietario di un negozio, ad essere stato proposto come presidente. «Mi auguro di avere la capacità di unire e guidare tutti noi verso uno scopo comune. Spero di essere in grado di aiutare questa società ultracentenaria a cambiare rimanendo fedele alla sua tradizione». Ad annunciare le sue dimissioni è stato anche il segretario Mario Tamborini, per la sua successione «sono già in corso ricerche».