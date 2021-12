Può capitare a chiunque di avere un parente che vive un momento di difficoltà economica o che abbia bisogno di qualche franco per far fronte alle spese familiari. E, in questi casi, spesso la famiglia cerca di correre in aiuto prestando o donando i propri soldi. Quando, però, per aiutare il familiare si decide di dar fondo agli averi di terze persone, i guai con la giustizia sono dietro l’angolo.

I conti, la giustizia, oggi li ha presentati a una 55.enne attinente nella regione la quale, forte del suo incarico quale curatrice, ha pensato bene di attingere dai conti dei pupilli al fine di aiutare il fratello. Ed è per questo che, ieri, il presidente della Corte delle assise correzionali – in procedura di rito abbreviato – l’ha condannata a una pena di 20 mesi di carcere, di cui sei da espiare...