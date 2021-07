Sacchi rossi, città verde: Lugano ricicla di più

Un po’ la pandemia, un po’ la disciplina. Sembra essere un mix di questi due fattori che ha portato Lugano, l’anno scorso, ad aumentare in modo netto il tasso di riciclaggio della sua spazzatura: 43% contro il 36% del 2019. Per capire, tuttavia, dobbiamo considerare le cifre assolute. Il totale dei rifiuti prodotti in città si è fermato a 27.638 tonnellate contro le 33.027 dei dodici mesi precedenti, quelli non riciclabili sono scesi da 21.052 a 15.700 tonnellate, mentre quelli riciclabili sono calati da 11.975 a 11.938 tonnellate.Il virus c’entraMa «frughiamo» più a fondo nei sacchi luganesi. Come si può vedere, il dato più significativo è la diminuzione dei rifiuti che non si possono riciclare, vale a dire gli RSU (rifiuti solidi urbani) e gli ingombranti non ferrosi. Una differenza di oltre...