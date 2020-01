(Aggiornata alle 19.50) A quanto pare il sacco rosso da 35 litri a Lugano va più a ruba dei Nutella Biscuits, i biscotti ripieni che negli scorsi giorni sono diventati un caso in Italia, perché estremamente difficili da trovare nei supermercati. A quasi una settimana dall’introduzione della tassa, in alcuni casi sembra sia ancora complicato procurarsi il sacco da 35 litri. «Sono appena rientrato dalle vacanze e quest’oggi ho girato a vuoto, non sono riuscito a procurarmelo né alla Migros di via Monte Boglia né alla Coop di via Beltramina. Purtroppo ero di fretta e ho dovuto lasciar perdere», ci ha raccontato un lettore. Sulla nostra pagina Facebook alcuni lettori segnalano che anche a Viganello (Coop e Lidl) sarebbero esauriti, come pure alla Migros di Cassarate, nei vari supermercati di Grancia e in Capriasca. Il municipale Lorenzo Quadri denuncia la situazione su Facebook, sottolineando che il problema è stato riscontrato nei supermercati di Molino Nuovo. «Mi viene segnalato che anche oggi a Molino Nuovo nei supermercati i rotoli di sacchi del rüt rossi da 35 litri non si trovano! La stessa situazione si era già verificata poco prima di Natale (sperimentata di persona...)», scrive il leghista, aggiungendo: «Non ci voleva il Mago Otelma per prevedere che subito prima e subito dopo il periodo delle vacanze natalizie ci sarebbe stata un’impennata della domanda, in particolare di quella di sacchi da 35 litri, che sono i più gettonati. Poiché non si può pretendere che i cittadini dei quartieri si rechino in centro apposta per comprare i sacchi del rüt al punto città, si prevede il riutilizzo dei sacchi neri (o il littering nei cestini pubblici o altrove) causa ‘forza maggiore’». Lorenzo Quadri si augura inoltre un po’ di tolleranza iniziale, vista la difficoltà a reperire i sacchi: «C’è da sperare che non si partirà subito con le multe. Non sarebbe di certo un buon modo per iniziare l’anno (ed il decennio): né per i luganesi che non sono riusciti a trovare i sacchi rossi, e che già iniziano il 2020 con due nuove tasse (tassa di base più tassa sul sacco) e neppure per i dipendenti comunali costretti a rovistare nel rüt depositato in sacchi neri alla ricerca di elementi per identificare i ‘facinorosi’».