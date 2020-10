Il Consiglio di Stato non cambia idea. La linea FLP di collina (che collega Bioggio e la stazione di Lugano, passando per Muzzano, Collina d’Oro e Sorengo) andrà smantellata quando sarà pronto il tram-treno, che pure collegherà Bioggio alla stazione, ma in galleria. E ora ha un’arma in più per sostenere questa affermazione: un nuovo studio richiesto dal Gran Consiglio da cui emerge - scrive il Governo - che «a fronte di minimi vantaggi, soprattutto locali, il mantenimento del servizio risulta sproporzionato rispetto all’utenza trasportata». Si è dunque deciso di puntare sulla creazione «di un performante servizio sostitutivo su gomma», ed è stato richiesto il relativo credito di progettazione. Quanto alla linea di collina, dove oggi passa il treno, domani passeranno le bici. Il Consiglio di...