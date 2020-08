La cresta erbosa che sale fino alla cima del Gazzirola è lì di fronte a noi, accarezzata dalle ultime luci del giorno e avvolta in un silenzio rotto solo dai campanacci di mucche lontane. Per l’escursionista è un richiamo invitante anche al tramonto, quando raggiungiamo la capanna del San Lucio a millecinquecento metri sopra il livello del mare e a una decina dal confine con l’Italia. Arrivare in vetta, tuttavia, sarebbe più impegnativo di quanto la montagna vuol far credere, come impegnativa sarà la strada per il rinnovamento del rifugio di proprietà del Patriziato di Bogno. Proprio così: l’ente ha messo nero su bianco un progetto che renderà il ritrovo più ampio, moderno e funzionale, ma senza stravolgere il suo aspetto, come ci spiegano, riuniti attorno a un tavolo di legno, il presidente del Patriziato Adriano Reali, il vicepresidente Claudio Bonardi e Alfredo Campana dell’Associazione Amici Capanna San Lucio. È la prima vera ristrutturazione per l’edificio, che è nato come una casupola utilizzata dai cacciatori ed è diventato quello che è dopo una serie d’interventi edilizi scollegati fra loro.