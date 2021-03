Da sabato 13 marzo di nuovo in vetta al San Salvatore tutti i giorni con corse regolari della funicolare ogni mezzora dalle 9 alle 17. Seppur limitati dalle disposizioni delle autorità nelle aperture legate alla fruizione del ristorante, la vetta del “Pan di zucchero” luganese sarà presto raggiungibile quotidianamente con le “mitiche rosse”. Per i residenti in Ticino fino a domenica 21 marzo 50% di sconto speciale in funicolare.