La Funicolare del San Salvatore fa parte di quelle organizzazioni che prima di essere frenate dalla pandemia stavano andando forte. Sfortuna maledetta, verrebbe da dire. In alternativa, vedendo il bicchiere mezzo pieno, si può evidenziare come l’ottimo 2019 abbia permesso di mettere fieno in cascina (soldi, ma anche capacità, in condizioni normali, di fare buoni risultati) prezioso in questo tormentato 2020. E il 2019, sul San Salvatore, è stato davvero degno di nota. Le cifre illustrate all’assemblea di martedì parlano di 210 mila passeggeri con un aumento del 10,7% rispetto al 2018. I ricavi ordinari hanno sfiorato i 2,6 milioni con un utile lordo di 583 mila franchi. «Risultati da incorniciare» ha commentato il direttore Felice Pellegrini. Quest’anno è ovviamente stato difficile. Per dare un’idea, da gennaio a luglio la funicolare ha fatto il 45% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, ma poi è tornata a risalire.