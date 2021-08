Bagno di folla per Sangiovanni, idolo di molte ragazze e molti ragazzi. Il tour dell’artista italiano, classe 2003, questa sera faceva tappa a Lugano in Piazza Manzoni. E l’entusiasmo, in particolare fra i giovani, era alle stelle. Le foto inviateci in redazione ritraggono Sangiovanni, autore di brani di successo quali Malibu, intento a mangiare una pizza al ristorante Mary, a pochi passi dal luogo della sua esibizione.