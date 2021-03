Oggi 7 marzo 2021 si celebra la «Giornata del malato», con il motto «vulnerabile ma resiliente». E anche la Clinica Sant’Anna ha voluto essere parte del discorso. «Nel 2021 – si legge in una nota diffusa dalla clinica – desideriamo mostrare che malattie e disabilità non ci limitano solamente a livello fisico, ma hanno ripercussioni anche sulla nostra psiche. Per celebrare questa giornata, alcuni dei nostri pazienti degenti si sono prestati a realizzare un video per entrare nelle case dei loro cari che non possono far loro visita a causa delle restrizioni attuali legate alla pandemia». Al video ha partecipato anche il rapper e cantautore ticinese Maxi B, mettendo a disposizione gratuitamente la sua canzone Dal Cuore per questa iniziativa. E hanno partecipato anche alcuni pazienti di Ars Medica.