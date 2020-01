Lo aveva annunciato: «Se resterò in politica non sarà con il PPD». Ed ecco che, dopo essere stata tagliata fuori dalla lista dei popolar democratici, che hanno preferito Nadia Ghisolfi, Sara Beretta Piccola stringe nuove alleanze. In questi giorni le possibilità sono state diverse e Beretta Piccoli ha anche seriamente considerato di presentarsi come indipendente nella lista dei Verdi. Alla fine però, come riporta La Regione, la consigliera comunale ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di aprile con la più giovane forza politica in campo: il Movimento Ticino e Lavoro. «Lì - ha detto - spero di trovare l’indipendenza che necessito. Per me è una conseguenza quasi logica candidarmi con il Mtl. Con Giovanni (Albertini, cofondatore del movimento, ndr) c’è anche un’amicizia e un’affinità».