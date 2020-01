Sarà Fabio Schnellmann il settimo nome sulla lista del PLR?

Sarà quello di Fabio Schnellmann il settimo nome sulla lista del PLR per il Municipio di Lugano? Probabilmente sì. «Ci sto pensando», ci ha spiegato il diretto interessato. «Dopo la rinuncia di Bertini in molti mi hanno chiesto di mettermi a disposizione, ed è una cosa a cui sto pensando con attenzione».

In dicembre Schnellmann - manifestando supporto agli uscenti Bertini e Badaracco - aveva annunciato di non voler correre. «Questa decisione - aveva spiegato il granconsigliere - è maturata dalla convinzione che i nostri attuali esponenti in Municipio stanno ottimamente lavorando e non si pone pertanto minimamente il tema per una scesa in campo intesa ad eventualmente contrastare uno dei 2 seggi PLR che vanno viceversa sostenuti e riconfermati».