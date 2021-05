Centoundici giorni, oltre 600 eventi per tutti i gusti, sette filoni tematici: concerti, famiglia, incontri, cinema, teatro, urban art e altro. È questa la ricetta del Longlake Festival che si terrà a Lugano dal primo giugno sino al 19 settembre. E con gli ulteriori allentamenti concessi ieri da Berna (vedi pagina 5), la manifestazione che si snoda sul lungolago e nei punti «artisticamente strategici» della città non può che giovarne. «Con la pandemia in corso non era facile prevedere gli sviluppi, ma per fortuna la situazione sta migliorando». Ecco, allora, l’undicesima edizione del Longlake che verrà proposta «sul modello dell’anno scorso. Edizione, quella passata, che è stato un successo per i luganesi e per tutti i turisti che avevano difficoltà a recarsi all’estero». È con queste parole...