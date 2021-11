Il conducente di una Tesla immatricolata in Ticino è stato protagonista oggi di un incidente all’uscita dell’autosilo Balestra a Lugano. Lo rende noto Rescue Media. Mentre l’uomo era intento a uscire dall’autosilo, una volta che si è alzata la sbarra per motivi ancora da stabilire, si é messo in moto perdendo il controllo del mezzo che è finito contro il muro di fronte, abbattendo prima un fungo di cemento.