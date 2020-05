Un incidente della circolazione è avvenuto questa sera attorno alle ore 19.30 in via Bioggio a Breganzona. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Subaru immatricolata in Ticino che circolava in direzione di Breganzona, nell'affrontare una curva, per motivi da stabilire, ha perso controllo del veicolo che ha sbandato sulla sinistra andando ad urtare il guidovia laterale per poi rimbalzare a destra e terminare contro il muro posto a lato della careggiata. I due occupanti dell'auto sono rimasti contusi e visitati dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed i pompieri di Lugano per la pulizia del campo stradale e la messa in sicurezza della zona.