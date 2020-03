Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 10, in viale Cassone a Pregassona. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Mercedes immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed ha urtato un muretto e ha terminato la sua corsa in bilico sopra il cortile di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano ed i pompieri che hanno messo in sicurezza l’auto. Il conducente non avrebbe riportato ferite serie. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.