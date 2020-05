Questa sera verso le 21:45, in via Trevano a Lugano, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un fuoristrada Nissan immatricolata in Ticino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un uomo alla guida del veicolo e proveniente da Canobbio, forse a causa di un malore, giunto all'altezza dell'incrocio ha perso il controllo del veicolo che è andato dritto contro la recinzione dello stadio di Cornaredo, abbattendola e urtando una casetta di legno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al conducente, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i pompieri di Lugano per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente e la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.