Nel rallentamento generale, le biciclette lanciano un attacco. La pandemia ha cambiato gli equilibri di molte cose e fra queste c’è la mobilità, soprattutto pensando al fatto che i mezzi pubblici affollati sono stati marchiati con il bollino nero delle situazioni a rischio. Semaforo verde invece per le due ruote, con la Città che ancora prima del coronavirus aveva deciso di aggiungere cinque nuove postazioni alla sua rete di bici condivise. Saranno installate nelle prossime settimane in via Loco 34 a Pregassona, via delle Scuole 23 a Cassarate, via Trevano 29 a Molino Nuovo, via Lucchini 17 in Centro e in un’ubicazione ancora da valutare a Davesco. Con questa estensione, a Lugano, la flotta pubblica avrà 30 nuove bici per un totale di 268, metà elettriche e metà tradizionali, mentre il numero...