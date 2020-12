Arrestate una 39enne cittadina rumena residente in Germania, una 21enne cittadina rumena residente in Francia e una 16enne sedicente cittadina irlandese senza fissa dimora a Lugano. Le tre donne, a bordo di un'auto con targhe francesi, sono state fermate il 28 dicembre in via Brentani da agenti della Polizia della città di Lugano. La perquisizione, come riportano l Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano in una nota, del veicolo ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso nonché merce di dubbia provenienza (gioielli, monete da collezione in argento, banconote da collezione e numerosi francobolli). Sono sospettate di aver effettuato dei furti in Svizzera. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e ricettazione. La 39enne e la 16enne devono pure rispondere di entrata, partenza e soggiorno illegali. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri e dalla Magistratura dei minorenni.