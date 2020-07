Era il 14 ottobre di due anni fa. Poco dopo le otto del mattino un pullman proveniente da Colonia e diretto ad Assisi, pieno di giovani studenti di un liceo cattolico in gita scolastica, andò a schiantarsi inspiegabilmente contro un pilone in autostrada a Sigirino, poco prima di entrare nella galleria del Dosso di Taverne. Uno schianto terrificante che provocò la morte di una donna di 27 anni, tra gli accompagnatori del gruppo, e il ferimento di altri 10 passeggeri. Uno schianto terrificante, dicevamo, le cui immagini fecero poi il giro d’Europa. Un grande pullman bianco tranciato quasi a metà dal pilone d’acciaio. Incredibile - hanno pensato in molti - che il bilancio non sia stato più grave.

L’inchiesta era stata portata avanti dal Ministero pubblico ticinese, che aveva sentito la versione...