Sarebbe un ticinese di 59 anni la vittima del tragico incidente che ha visto coinvolto un aliante sabato in Piemonte, in Provincia di vercelli, nella zona del Monte Rosa. Lo ha anticipato questa sera il portale tio.ch, precisando che l’uomo era originario di Cavergno, in valle Maggia, ma risiedeva nel Luganese. Secondo l’anticipazione, lavorava alla funicolare del San Salvatore a Paradiso. Era considerato un pilota molto esperto, grande appassionato di volo a vela. Per il momento non sono chiare le ragioni del drammatico schianto.