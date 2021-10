Il 31 maggio, e dunque poche ore dopo la demolizione dell’ex Macello, i Verdi di Lugano presentarono una denuncia al Ministero pubblico per violazione delle regole dell’arte edilizia, esposizione a pericolo della vita altrui e delitto contro la legge sulla protezione dell’ambiente. Al capogruppo Nicola Schönenberger abbiamo dunque chiesto una reazione al prospettato decreto d’abbandono da parte del procuratore generale Andrea Pagani. «La cosa non mi sorprende. Fin dall’inizio pensavamo che si sarebbe trovato un escamotage per far uscire pulito il Municipio. Sarà interessante leggere le motivazioni ed è probabile che il Ministero pubblico dovrà fare delle belle arrampicate sui vetri per giustificare il decreto d’abbandono. Il Municipio se la caverà con una tiratina d’orecchie ma tutte le domande, politiche, che abbiamo posto in questi mesi restano aperte». Per Schönenberger insomma ora la questione, dal piano penale, si sposta su quello politico. «Ora l’Esecutivo dovrà rispondere alle domande che abbiamo posto in questi mesi. Quelle domande, per ora rimaste senza risposta, restano aperte. Capire come mai l’ente pubblico ha violato tutte quelle norme. La popolazione vuole sapere, anche perché si è creato un grave danno alla fiducia verso le istituzioni. E la cosa più incredibile è che in tutta questa vicenda gli unici a ritrovarsi con una condanna saranno probabilmente i molinari. Un paradosso».