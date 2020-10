Dei tre, l’unica a esssere condannato per rapina aggravata è anche quello che si è visto infliggere la pena minore: un 46.enne siciliano, l’unico reo confesso, che ha svelato l’esistenza della banda e rivelato che c’era una divisione dei complici ben specifici. La Corte gli ha pienamente creduto (mentre le difese dei due correi ne mettevano in dubbio il racconto) e, per via della collaborazione ampia, l’ha condannato a quattro anni e cinque mesi di carcere. Qualche mese in meno dei due correi, pure condannati per rapina, ma semplice e non aggravata. Un 63.enne di Viggiù è stato condannato a 4 anni e 8 mesi, e un 40.enne di Tradate a 4 anni e 7 mesi: entrambi durante il procedimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e ne hanno pagato le conseguenze. Tutti e tre sono stati espulsi dalla Svizzera per 12 anni e al 46.enne non è stata revocata la sospensione condizionale per una precedente condanna in Ticino, sempre per l’ampia collaborazione offerta agli inquirenti.