Avrebbe riportato ferite gravi, il ciclista rimasto coinvolto in un incidente della circolazione sabato pomeriggio, attorno alle ore 16.30, in via la Santa a Viganello. Stando alle prime informazioni una vettura Toyota immatricolata in Ticino e guidata da una 86enne domiciliata nella regione, che circolava in direzione di Pregassona, giunta all'altezza dell'intersezione con via Rava, ha attraversato il campo stradale per immettersi su questa via.