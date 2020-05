Questa sera attorno alle 21.30, sulla strada Cantonale della Capriasca, in territorio di Oggio, è avvenuto un incidente della circolazione che si è risolto con il ferimento apparentemente non gravi di una ragazza. La giovane circolava a bordo di una motocicletta quando, nell'affrontare una curva, è entrata in collisione laterale con un'auto che circolava in senso opposto. A causa dell'urto la giovane è caduta ferendosi. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso. Lo rende noto Rescue Media.