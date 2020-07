Scontro auto-moto ad Avegno, due feriti

Un incidente della circolazione è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Cantonale in territorio di Avegno, in zona grotti. Il sinistro ha visto coinvolti una Nissan immatricolata in Ticino ed una moto, anch’essa immatricolata in Ticino, sulla quale si trovavano in sella due persone. Lo comunica Rescue Media in una nota. A causa dell’urto questi sono stati sbalzati a terra, riportando ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per il trasporto di uno dei due feriti al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso,