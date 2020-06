Avrebbe riportato ferite serie il motociclista rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto questa sera attorno alle 19 a Cademario. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Toyota immatricolata nel canton Zurigo, che circolava su via Kurhaus per immettersi su via Cantonale, è entrato in collisione con una moto immatricolata in Italia che circolava verso Bioggio.