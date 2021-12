Un incidente della circolazione è avvenuto questa sera sulla Crespera, a Breganzona. A comunicarlo è RescueMedia. Stando alle prime informazioni due auto, una Renault ed una Peugeot, entrambe immatricolate in Ticino, sono entrate in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure agli occupanti delle auto, i quali avrebbero riportato unicamente delle escoriazioni. Sul posto anche i pompieri di Lugano per la pulizia del campo stradale. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.