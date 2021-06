(Aggiornato alle 17.31) Scontro frontale questo pomeriggio attorno alle 16 sulla strada cantonale tra Melide e Bissone all’altezza del ponte diga. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media una Mercedes immatricolata in Ticino si è scontrata frontalmente, per motivi da stabilire, con una Ford immatricolata nel Canton Zurigo. Dei tre occupanti uno solo avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i pompieri di Melide per il recupero dei liquidi fuoriusciti dai veicoli accidentati. La polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per oltre un’ora.