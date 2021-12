Lugano

L’Esecutivo cittadino ripercorre quanto successo ieri con la rioccupazione del centro sociale e la successiva decisione di evacuare i locali occupati dagli autogestiti – Per quanto riguarda la consegna degli effetti personali rimasti nello spazio «l’avvocato Costantino Castelli non ha mai dato seguito a quanto concordato e fine a oggi il Municipio non ha avuto riscontro o richieste in merito»