Un incidente della circolazione ha creato grossi disagi sull'autostrada A2, direzione sud. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, due veicoli pesanti che circolavano verso Chiasso, per motivi da stabilire, sono entrati in collisione verso le 17.30 all'altezza di Bissone. Uno dei due conducenti dei camion è rimasto ferito nel sinistro ed è stato necessario l'intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano che, una volta prestate le prime cure allo sventurato, lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia ha immediatamente chiuso la circolazione all'altezza della galleria del San Salvatore, creando in breve tempo lunghe colonne. Le condizioni del ferito non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.