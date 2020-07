Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14:45 sulla Strada cantonale a Lugaggia. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, due auto, una Range Rover che saliva verso Tesserete, guidata da un anziano, ed una VW, guidata da una giovane, che circolava in senso opposto, entrambi immatricolate in Ticino, affrontando un curva sono entrate in collisione. A causa dell’urto la Range Rover si è rovesciata sul tetto. Entrambi i conducenti hanno riportato contusioni non gravi e sono stati visitati dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.