Dopo più di due ore di tensione alla stazione FFS di Lugano, si è conclusa verso le 20.30 la manifestazione anarchica legata al risultato dell’iniziativa anti-burqa della recente votazione federale. Nello specifico, i manifestanti sono «scesi in piazza contro il patriarcato, il razzismo e l’islamofobia». A differenza dell’ultima manifestazione andata in scena in piazza Molino Nuovo, quando una giornalista fu colpita da una testata, la polizia era presente con una quarantina d’agenti, molti dei quali in tenuta antisommossa. La manifestazione non autorizzata era iniziata in modo pacifico attorno alle 18.00, ma la tensione è continuata a salire finché, un’ora dopo, un gruppo di anarchici si è diretto deliberatamente verso il primo binario, dove è stato accerchiato dalla polizia. Attorno alle 19.10 v’è stato uno scontro tra manifestanti e agenti.

