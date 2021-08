«Cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non lo avete trovato». A pronunciare questa frase è stato Sir Robert Baden-Powell: generale, educatore e scrittore noto soprattutto per aver fondato il movimento mondiale dello scoutismo. Una frase che, evidentemente, non funge da esempio per chi, quest’estate, gli scout – o meglio le loro sedi – li hanno presi di mira. Nel Luganese, infatti, sono almeno tre i furti (o tentativi) perpetrati nelle scorse settimane. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda la sede degli scout di Canobbio. Ignoti, durante il fine settimana, hanno infatti tentato di entrare nella sede di via Mattarello. «Sabato abbiamo trovato la porta un po’ scassinata commenta, da noi interpellata, una persona attiva nella sezione. E non è la prima volta che vengono presi...