Anche il Municipio di Agno ha deciso di andare controcorrente. Riunito in seduta straordinaria, il Municipio ha deciso che la scuola dell’infanzia e scuola elementare resteranno per il momento aperte, ma «si lascia da subito ai genitori la possibilità di valutare la frequenza dei propri figli in considerazione anche delle singole situazioni personali, a tutela quindi della salute non solo dei ragazzi ma anche di tutta la cerchia familiare. Le assenze dalla scuola non devono essere giustificate». L’istituto scolastico darà indicazioni sull’adeguamento del programma formativo.