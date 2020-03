Lugano non ci sta e contraddice quanto deciso dal Governo, sospendendo la frequenza obbligatoria per asili e scuole elementari della Città.

«Le assenze sono in continuo aumento alle elementari e all’asilo (il 44% di assenti nelle scuole dell’infanzia e il 26% nelle scuole elementari). , ma soprattutto sono assenti anche i docenti ed è impossibile reperire supplenti», ha spiegato il sindaco Marco Borradori. Inoltre, «c’è una resistenza sempre più forte da parte della popolazione nei confronti della misura decisa dal Governo. Così facendo, diamo comunque la possibilità di portare a scuola i bambini a quelle famiglie in cui i genitori non possono tenerli a casa, evitando così che i più piccoli siano affidati ai nonni». La stessa decisione è stata presa anche dal Municipio di Locarno. «Alcuni problemi operativi li ha registrati anche Bellinzona, ma valuteranno nei prossimi giorni», ha rivelato il sindaco. Per quanto riguarda Mendrisio, è attualmente in corso una riunione tra i municipali sul tema.

Le scuole (elementari e asili) restano aperte, ma la scelta spetta ai genitori

«Noi ci fidiamo delle autorità cantonali - ha tenuto a precisare Borradori - ma su questo tema ci sono state tante voci discordanti. Io stesso non ero convinto della decisione presa ieri dal Governo, e ora come Municipio abbiamo adottato una soluzione diversa, dando un’alternativa ai genitori». «Sosteniamo il principio che Berna e il nostro Cantone portano avanti, ossia evitare che i più piccoli stiano a contatto con i nonni. La Città cerca di fornire un servizio alla popolazione. Abbiamo tenuto conto sia di quanto ci chiede la popolazione, sia di quanto prevede il Cantone: non sono posizioni incompatibili». Così facendo, insomma, da un lato vengono legittimate le famiglie che preferiscono tenere a casa i figli, dall’altro viene offerta una possibilità ai genitori che devono andare al lavoro.

Il municipale Michele Foletti ha spiegato che lunedì il gruppo di lavoro valuterà se adottare altre misure. «Con questa decisione possiamo da un lato aiutare le famiglie con genitori che lavorano, dall’altro lato però diamo anche un’alternativa», ha aggiunto. «Questa misura si basa sulla Legge organica comunale (LOC) in cui viene data al Municipio la facoltà di prendere queste decisioni per tutelare la popolazione», ha chiarito Foletti. Da parte sua Roberto Badaracco ha sottolineato: «Abbiamo ritenuto che fosse il momento di prendere decisioni forti per il bene della cittadinanza».

Ieri il Governo ha deciso di chiudere solo le scuole del grado post-obbligatorio. Questa mattina circa il 20% degli allievi ha disertato le lezioni. Come comunicato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) il 77.95% degli studenti delle scuole medie ticinesi e il 79.7% di quelli delle scuole dell’infanzia e della scuola elementare era regolarmente a scuola.

Ieri sera, lo ricordiamo, il Municipio di Cadenazzo ha comunicato la decisione di non rendere obbligatorie le lezioni per le scuole comunali. Anche Monteceneri avrebbe deciso per una soluzione simile, optando per la chiusura delle scuole da lunedì. Alcuni Comuni, dunque, si stanno muovendo in direzione opposta a quando chiesto dal Governo. L’Esecutivo cantonale questa mattina ha tenuto a ricordare ai Municipi che «non vi è alcuna norma legale che permetta a questi organi di decidere autonomamente la chiusura delle scuole dell’obbligo a seguito della situazione inerente al coronavirus. Il Consiglio di Stato ha già preso la decisione di mantenere queste scuole aperte ieri, decisione che vale per l’intero territorio cantonale», si legge in una nota.

