Se a Lugano la mascherina diventasse obbligatoria

Lugano potrebbe decidere di rendere obbligatoria la mascherina in centro, anche all’aperto. Ce lo ha confermato Marco Borradori. Una decisione è attesa nei prossimi giorni e potrebbe essere una risposta ai numerosi assembramenti che continuano a verificarsi un po’ ovunque (e a qualsiasi ora) in città. «È incredibile - ha sottolineato il sindaco - il numero di persone in giro, ma di mascherine non se ne vedono moltissime». E con l’arrivo della bella stagione (e dei turisti durante le vacanze di Pasqua) è praticamente certo che l’affluenza di persone in centro aumenterà ulteriormente.

Il video di Vittorio Sgarbi

Sabato pomeriggio su Facebook Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video che ritraeva le strade di Lugano piene di gente (il titolo era «Guardate e meditate»). E in effetti molte delle 4.000 persone che hanno commentato - quasi tutte dall’Italia - hanno preso spunto dalle immagini per elogiare la «libertà» elvetica, soprattutto se paragonata alle restrizioni in vigore in Italia. In realtà però anche da noi le scene di assembramenti hanno sollevato parecchi dubbi. Lugano nel weekend era stracolma di gente e spesso il distanziamento sociale non veniva neanche lontanamente rispettato.

«Un assembramento unico»

«Era un assembramento unico». Così, appunto, si potrebbe descrivere la Lugano vista durante il weekend. Di giorno, di sera e in alcuni punti perfino di notte. Il lungolago - da Paradiso alla foce - era pieno di persone, con la gente ammassata in fila per prendere un gelato (all’aperto) o un hamburger (al chiuso) ai palazzi Gargantini. «C’è più gente in giro in queste domeniche di pandemia - commentava un passante - che quando il virus neppure sapevamo cosa fosse». «E nelle prossime settimane - conferma il capodicastero polizia Michele Bertini - con gli alberghi pieni di turisti, il numero di persone in giro non potrà che aumentare».

Lungolago chiuso: pregi e difetti

«È anche per questo - continua Bertini - che il Municipio ha deciso di chiudere il lungolago alle auto e di prolungare gli orari in cui è riservato ai pedoni. Ci siamo accorti che le persone in città arrivano lo stesso, e così facendo hanno più spazio e il rischio di affollamenti viene un po’ diluito».

L’animazione è necessaria?

«Capisco però - continua il vicesindaco - anche chi non è convinto di questa soluzione, dicendo che chiudere il lungolago alle auto rischia di incentivare l’arrivo di persone in città». Gente chiama gente, insomma. «Trovare il giusto equilibrio in questa situazione è estremamente complicato. Le persone hanno bisogno di uscire, di avere un po’ di svago, ma dobbiamo anche evitare di abbassare la guardia e ritrovarci tra qualche settimana, a livello pandemico, ai piedi della scala e con gli ospedali pieni». Il lungolago chiuso al traffico è comunque una proposta che sembra piacere ai luganesi e ai turisti. Ma - chiediamo - è il caso di organizzare anche l’animazione del quai, come accaduto questo weekend? C’erano concerti, spettacoli di magia e clown che «allietavano» la giornata ai passanti, ma automaticamente creavano anche assembramenti. «Sono d’accordo. Effettivamente una riflessione si impone». «È una domanda giusta - conferma Borradori - ed è corretto porsela anche in virtù della Pasqua, che prevede momenti di aggregazione e animazione in città».

I giovani e la foce

Ci sono gli assembramenti del fine settimana e poi quelli serali e notturni. Regolarmente, la foce del Cassarate diventa meta di incontro per centinaia di giovani. E la polizia ha difficoltà a intervenire. «Sono situazioni - spiega Bertini - oggettivamente complicate da affrontare. Si può intervenire, con il rischio però semplicemente di spostare il problema in altre zone della città. Credo che occorra guardare la situazione con due lenti diverse. Da una parte facciamo chiudere bar, ristoranti e altri locali per questioni sanitarie e dunque non è giusto che si permettano assembramenti altrove. Ma poi c’è anche la lente della comprensione e della tolleranza. Stiamo parlando di una generazione, composta da adolescenti o di ragazzi di 16, 17 o 18 anni, che ha bisogno di forme di evasione. Che vive in una sorta di reclusione ormai da un anno. Occorre tener conto di questa situazione».

E aspettando il take-away

Raduni di giovani davanti alla Foce, sì, ma anche in pieno centro. Davanti ai ristoranti o ai bar che offrono il servizio take-away. Ha fatto il giro della rete per esempio il video, pubblicato negli scorsi giorni, di una sorta di «festino all’aperto» tra via Pessina e piazza Cioccaro (vedi sotto). «Anche in questo caso - spiega Bertini - dobbiamo tenere a mente il fatto che le attività economiche sono in ginocchio e che, per stare a galla, si sono dovute reinventare. È ancora una volta questione di equilibrio, sempre difficilissimo da mantenere. Alla fine deve valere il buon senso». «Credo che la polizia - sottolinea Borradori - stia agendo in modo corretto. È chiaro a tutti che dopo un anno di pandemia non si può pretendere che tutti stiano a casa. Che ci sia chi ha bisogno di un po’ di evasione. Ma è anche altrettanto giusto mostrare fermezza quando si esagera. Questo è un periodo in cui, almeno apparentemente, si inizia a vedere la fine di questa pandemia. È importante dunque che l’imprudenza non porti a un peggioramento della situazione».

