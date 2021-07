Costruire un nuovo quartiere praticamente da zero permette, volendo, di far capo alle tecnologie più innovative. E l’Agenzia NQC (Nuovo Quartiere di Cornaredo), almeno in ambito energetico, ha deciso di percorrere proprio questa strada. L’ha fatto optando per creare, con le AIL, una rete anergetica (non è un refuso) a circuito chiuso che permetterà in maniera particolarmente ecologica di riscaldare e raffreddare palazzi e strutture del quartiere. Rete anergetica che nelle scorse settimane ha ottenuto la licenza edilizia per costruire il suo «cuore pulsante», come l’ha definito Michele Broggini, vicedirettore e responsabile Area gestione reti di AIL, che abbiamo raggiunto per farci illustrare di cosa si tratti esattamente.

Alla base, l’acqua

Alla base della rete ci sarà l’acqua, il vettore che...